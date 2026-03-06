＜速報＞復帰戦の小祝さくらが13番でホールインワンを達成 賞金50万円を獲得
＜ダイキンオーキッドレディス 2日目◇6日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞国内女子ツアー開幕戦は、現在、第2ラウンドが行われている。
【ライブフォト】さくらさん、とても元気そうにプレーしています
左手首痛から約8カ月ぶりに復帰した小祝さくらが、前半の13番でホールインワンを達成した。12番をバーディとして迎えた続く実測147ヤードのパー3で、7番アイアンで打ったティショットがそのまま決まった。開催コースの琉球ゴルフ倶楽部から賞金50万円が贈られる。小祝は左手首痛により昨年8月からツアーを離脱。同年9月に「TFCC損傷」で手術を受け、ここが復帰戦だった。初日は3オーバー・72位で滑り出したが、現在イーブンパーまで戻している。現在トップには6アンダーの永井花奈が立っている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
国内女子開幕戦 第1R成績
大会2日目の組み合わせ＆スタート時間
寝耳に水のヤマハ撤退…永井花奈はどのドライバーに変更した？
【写真】可憐！ 川崎春花のワンピース姿
＜LIVE＞渋野日向子ら参戦 米女子のリーダーボード
【ライブフォト】さくらさん、とても元気そうにプレーしています
左手首痛から約8カ月ぶりに復帰した小祝さくらが、前半の13番でホールインワンを達成した。12番をバーディとして迎えた続く実測147ヤードのパー3で、7番アイアンで打ったティショットがそのまま決まった。開催コースの琉球ゴルフ倶楽部から賞金50万円が贈られる。小祝は左手首痛により昨年8月からツアーを離脱。同年9月に「TFCC損傷」で手術を受け、ここが復帰戦だった。初日は3オーバー・72位で滑り出したが、現在イーブンパーまで戻している。現在トップには6アンダーの永井花奈が立っている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
国内女子開幕戦 第1R成績
大会2日目の組み合わせ＆スタート時間
寝耳に水のヤマハ撤退…永井花奈はどのドライバーに変更した？
【写真】可憐！ 川崎春花のワンピース姿
＜LIVE＞渋野日向子ら参戦 米女子のリーダーボード