アナタは鈴木亮平、福山雅治、阿部寛どのタイプ？ ゴルフパンツ選びの新提案「骨格診断」で、スラッと“足長”見え！

アナタは鈴木亮平、福山雅治、阿部寛どのタイプ？ ゴルフパンツ選びの新提案「骨格診断」で、スラッと“足長”見え！