＜ブルーベイLPGA　2日目◇6日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞中国開催の米国女子ツアーは、現在、第2ラウンドが行われている。

初日を1アンダーで終えた原英莉花も、午前組のひとりとしてプレー中。スタートの1番で2日続けてボギーを叩いてしまったが、2番はパーでまとめ、現在イーブンパーグループにつけている。今季初戦の渋野日向子は、10番からの前半7ホールを2バーディ・2ボギーで消化し2オーバー・61位グループにつけている。笹生優花は3オーバー、西村優菜は5オーバー、馬場咲希は6オーバーでプレー中。首位と2打差の4アンダー・7位タイで発進した古江彩佳、昨年覇者の竹田麗央や、櫻井心那、吉田優利は午後組でプレーする。現在トップには地元勢の劉依一、チャン・ウェイウェイら4人が並んでいる。
