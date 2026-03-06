Snow Man宮舘涼太、岩本照からの大量差し入れエピソード明かす「同じ時期に撮影してるにもかかわらず来てくれた」
【モデルプレス＝2026/03/06】Snow Manの宮舘涼太と岩本照が、3月5日放送のグループでレギュラーを務めるラジオ番組「Snow Manの素のまんま」（文化放送／毎週木曜よる9時〜9時30分）に出演。宮舘主演ドラマの撮影現場へ岩本から差し入れがあったことを明かした。
【写真】スノ宮舘涼太、主演ドラマでの400年後から来た高性能アンドロイド役ビジュ
4月4日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「ターミネーターと恋しちゃったら」（毎週土曜よる11時〜）で主演を務める宮舘。「今撮影中なんですけど、撮影してたら知ってる人が目の前に現れたんですよ」と切り出し、「両手に荷物持って、暗い中どんどん僕に近づいてくる。ヤバいと思って明るいところで見たら岩本さんで…。ロケ現場に差し入れを持ってきてくださった」と岩本がロケ現場に自ら差し入れを届けに来たことを振り返った。
「あの日は本当にたまたま近くにいて。せっかくだったらねと思って」と謙遜を含めて話した岩本に、宮舘は「スタッフさんとかもキャストの方々もいるから、大量に差し入れを持って現れて嬉しかったですよ。役のこと忘れてすっごい笑顔の顔してたもん」と歓喜。岩本も3⽉28⽇スタートのドラマ「カラちゃんとシトーさんと、」（Prime Video／毎週土曜0時〜／全8話）でTravis Japanの松田元太とW主演を務めていることから、宮舘は「同じ時期に撮影してるにもかかわらず来てくれたっていう…。たまたまって言ってますけどその心意気が嬉しかったですよ」と感謝した。（modelpress編集部）
情報：文化放送
【Not Sponsored 記事】
◆岩本照、宮舘涼太主演ドラマ撮影現場へ差し入れ
◆宮舘涼太、岩本照の心意気に感謝
