◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 オーストラリア―チェコ（６日・東京ドーム）

第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）のオーストラリア代表のＴ・ケネリー外野手（３９）が試合前会見に臨んだ。世界ランキング１１位のオーストラリアは、５日に２４年プレミア１２の覇者で世界ランキング２位の強敵・台湾を撃破し、好発進。３９歳のベテランで、この日は「９番・右翼」で先発出場するケネリーは「私たちほど結束の強いチームはなかなかないと思います。チームとしてのつながりもとても強いです。それが世界の舞台で本当に助けになると思います」と自信をのぞかせた。

先発は左腕Ｊ・ヘンドリクソン。２８歳の左腕に対しては「ジョシュ（ヘンドリクソン）は私と同じパース出身で、彼が１４歳か１５歳くらいの頃から知っています。当時は、背が高くて細い若い投手でした。それが大学に進んで戻ってきた時には、ずっと体が大きくなり、強くなり、そしてずっと良い投手になっていました。一緒にいて楽しい人で、グラウンドに立つと本物の競争者です。でもグラウンドを離れると、優しい巨人のような人で、本当に良いチームメートです」などと語っていた。