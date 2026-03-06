　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　10.39　9.34　9.12　9.28
1MO　9.62　7.25　8.68　7.91
3MO　9.55　6.83　8.71　7.76
6MO　9.62　6.86　8.84　7.87
9MO　9.69　6.93　8.93　8.01
1YR　9.62　7.01　8.94　8.05

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　9.74　12.79　9.84
1MO　9.21　10.71　8.28
3MO　9.32　10.23　8.00
6MO　9.54　10.16　8.06
9MO　9.66　10.19　8.12
1YR　9.68　10.12　8.13
東京時間10:46現在　参考値

中東情勢警戒、今晩の米雇用統計への注意などを受けてやや高め推移。