通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１０％台前半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.39 9.34 9.12 9.28
1MO 9.62 7.25 8.68 7.91
3MO 9.55 6.83 8.71 7.76
6MO 9.62 6.86 8.84 7.87
9MO 9.69 6.93 8.93 8.01
1YR 9.62 7.01 8.94 8.05
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.74 12.79 9.84
1MO 9.21 10.71 8.28
3MO 9.32 10.23 8.00
6MO 9.54 10.16 8.06
9MO 9.66 10.19 8.12
1YR 9.68 10.12 8.13
東京時間10:46現在 参考値
中東情勢警戒、今晩の米雇用統計への注意などを受けてやや高め推移。
