第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。

今大会から導入されるＤＨ（指名打者）制は、打力に特化した選手が出場機会を得られ、投手も自チームが攻撃中に体を休めることで負担を軽減できるメリットがある。高校野球ではエースが中軸を打つ例も多いが、「大谷ルール」によって投手が降板後、ＤＨで残ることも可能となっている。

今大会で優勝争いの軸として期待される強豪校からは、ＤＨ制導入を前向きに捉える意見が聞かれた。最速１５４キロ右腕・織田翔希（３年）を擁し、史上４校目の春連覇を狙う横浜（神奈川）の村田監督は、「出られる人も一人増えますし、そういった意味ではすごくうちにとってメリットしかない」と説明。最速１５２キロの投打二刀流・菰田陽生（３年）を擁し、３年ぶりの頂点を狙う山梨学院（山梨）の吉田監督も「我々にとっては最高のルールができたかなと思っている。守りが苦手で、打つのが得意という選手がうちには２、３人いるので、目の色を変えて練習している」と語る。ＤＨ制をうまく活用できたチームが、頂点へと近づくことになるかも注目が集まる。