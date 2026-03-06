【新興国通貨】ドル人民元、昨日は朝の下げから反発＝中国人民元



ドル人民元は昨日朝に６．８７７４元を付けたが、その後反発した。イラン紛争への注目が集まる中、昨日アジア市場朝方にリスク警戒交代からのドル全安の場面が見られ、ドル仁見玄も下げていた。しかしすぐに警戒感が強まり、有事のドル買いが入ると、ドル人民元も上昇。アジア午後に６．９０００超えを付けた後、いったん６．８９００元割れまでの調整が入ったが、下げ一巡後は再びドル高元安となり、６．９１台を付ける動きを見せた。今朝は少し調整も６．９０元台とややドル高圏推移。



対円では、昨日の１５７.８５円までの上昇を受けて、一時２２．８４６円を付けた。今朝はドル円の高値からの調整もあって２２．８０円前後での推移。



CNYJPY 22.801 USDCNY 6.9063

