ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で日本代表戦を全試合中継するニッポン放送。７日に行われる韓国戦の実況アナウンサーの交代を発表した。

試合２日前となる５日夜に、ニッポン放送ショウアップナイターの公式Ｘを通じて発表。「実況・清水久嗣アナウンサーに代わります」と伝え、「松本秀夫アナウンサー喉の不調のため」と理由を説明した。解説は予定通り内川聖一さんとＡＫＩ猪瀬さんが務める。

直前の交代発表に、フォロワーは「え？大丈夫ですか？おだいじに」「松本アナお大事に。清水アナがんばれ」と心配していた。

代打の清水アナは、グリーンチャンネルの「中央競馬全レース中継」の土曜前半の進行を務めているため、大忙しの一日になりそう。ネット上では「松本アナに代わり、清水さん。グリーンチャンネルからのダブルヘッダー」「清水さん連闘大丈夫だろうか‥」「清水アナ、午前中はグリーンチャンネルのキャスターの仕事があるので、朝から晩まで働き詰めですね」といった声も寄せられた。

ニッポン放送では、日本戦全試合を実況生中継する。６日の台湾戦は実況を大泉健斗アナ、解説を里崎智也氏、７日の韓国戦は実況を清水久嗣アナ、解説を内川聖一氏。８日のオーストラリア戦は実況を洗川雄司アナ、解説を谷繁元信氏、１０日のチェコ戦は実況を煙山光紀アナ、解説を小笠原道大氏が務める。日本代表がＰＯＯＬ Ｃ（東京プール）を突破した場合、日本代表が出場する１５日の準々決勝、１６日または１７日の準決勝、１８日の決勝戦も中継する予定。スポーツライターのＡＫＩ猪瀬氏は全ての放送で解説を務める。