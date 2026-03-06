名古屋のTOKAI RADIOでプロ野球をメインに35年間、スポーツ担当のアナウンサーを務めた村上和宏さんの新連載。映像のあるテレビとは違い、実況ではリスナーの頭に情景が浮かぶよう、言葉を大切に「ラジオ一筋35年」で得た知見を披露してくれます。第1回はWBC侍ジャパンの井端弘和監督（50）との思い出、後編です。（全2回の第2回）

【写真で見る】名ショートから、サムライを率いる名監督になるか？

グラウンドでは絶対に見せない「お父さん」の顔

守備のうまさが語られる井端弘和選手ですが、実は打撃でも非凡な才能を発揮しています。

名球会の基準である2000安打にはわずかに及ばず、1912安打でユニフォームを脱ぎましたが、通算打率.281のハイアベレージを残しています。また、右バッターでありながら左ピッチャーを得意としていたことも忘れられません。チャンスで井端に打順が回ってきた際、相手チーム首脳陣の継投策を大いに悩ませました。

目指すは世界一だ！（侍ジャパンの公式Instagramより）

その中でも特筆すべきは粘り強いバッティングです。2番での起用が多かった井端選手は、抜群の選球眼と巧みなバットコントロールで相手ピッチャーを苦しめました。

ラジオ実況の際、我々アナウンサーが「ピッチャー、第3球を投げました」などと描写しますよね。井端選手はきわどい球をうまくカットしてファウル、ファウルで粘り、1打席で10球を超えることも珍しくありませんでした。

実況アナウンサーの横では、スコアラーがスコアをつけてくれますが、スコアシートの球数記入欄は1打席12球までだったので、書ききれずはみ出すこともしばしば。その結果、ピッチャーが根負けして四球を出すこともよくありました。井端選手の全盛期に、東京ヤクルトスワローズのバッテリーコーチを務めていた中西親志さん（65・現スワローズ選手寮長）と食事をした際、こうぼやいておられたのを思い出します。

「（井端が打席に立つと）先発は初回から球数投げさせられるし、何投げてもカットされるし、バッテリーはたまったものじゃない」

華々しい成績を残した井端選手ですが、12年オフに大幅減俸の提示を受け、球団側から来季の契約を結ばないと発表されて、いわば「追われるように」ドラゴンズを去ることになりました。しかもその後2年間、ジャイアンツでプレーしたことは、特にアンチ巨人が多いドラゴンズファンにとってはショッキングな出来事でしたが、ジャイアンツのユニフォームを着て試合に出る井端に、ドラゴンズファンからも複雑ながら温かい拍手が送られたことは彼の実績と、何よりもその人柄からのことだと思います。

グラウンド外での思い出もたくさんあります。交流戦のベンチレポーターとして埼玉西武ライオンズの本拠地・所沢でのデーゲームを終え、終電間際の新幹線で名古屋に戻りタクシー乗り場で待っていた時のこと。突然、私の左肩に「あ〜」とため息をつきながら顎を載せてきた人がいて、びっくりして振り返ると「所沢、遠過ぎるわ」と疲れた顔で、でもいたずらっぽく笑みを浮かべた井端選手が立っていて……お互い、苦笑しました。

コロナ禍でプロ野球の開幕が遅れた2020年のこと。私がDJを務めていた月〜金16時からの「ドラゴンズステーション」という番組が、本来なら試合開始前の17時56分までのはずが、19時までの3時間放送になったことがありました。解説として自宅からリモート出演してくれた際、まだ小さかったお子さんがお父さんを待ちきれず部屋に入ってきてしまい「ほら、パパ今お仕事中だから」と、グラウンドでは絶対に見せない「お父さん」の一面が出た時の照れた姿も忘れられません。

相手の嫌がることを

そんな井端選手が監督として、いよいよ連覇をかけてWBCに臨みます。

監督就任を打診された際、本人は本当に悩んでいました。世界一を成し遂げた栗山英樹前監督（64）の後任は荷が重すぎる、すでにU-12の監督なので兼任は難しい……。

しかし「ひとまず2年だけでも」と説得され、野球界のために引き受けました。しかも、U-12の監督は退任したのに、U-15の監督兼任となりました。「将来、トップに入る可能性のある選手たちを、中学生の段階から見てほしい」というオファーに応じ、歴代の侍ジャパン監督の誰よりも重い責任を背負いました。昨年のプレミア12で、トップチームにプロだけではなく大学生を選出したのは、まさに若い世代にも精通した井端監督ならではの人選だったと思います。

井端監督が現役時代そうだったように、WBCでは堅い守備、粘りのバッティングを中心に、今や世界が認める日本人プレイヤーたちにグラウンドで大いに暴れてもらいたいものです。最高のメンバーでどんなオーダーを組むのか、球数制限などWBCルールに縛られる状況でどんな継投を見せるのか……興味は尽きません。

勝手な想像ですが、井端監督の野球観は「勝つためには、いかに相手が嫌がることをするか」だと思います。例えばバッター専念と伝えられるドジャースの大谷は1番に置くのがいいのか、それともポイントゲッターとしてクリンアップに置くのか、注目されるポイントですが、「大谷が何番の打席に入っているのが相手は一番嫌か」を基準にオーダーを組むのではないでしょうか。

WBCは短期決戦です。クライマックスシリーズや日本シリーズでもよく語られることですが、長いシーズンと違い、短期決戦はたった一つのプレーがその行方を左右する過酷な試合です。「同じ試合でも短期決戦は戦い方が全く違う」と、ドラゴンズがポストシーズンに進出するたびに選手、コーチが口をそろえて言っていました。特に初めて進出した際は、レギュラーシーズンとの違いに戸惑ってしまうケースも多いようで、「何年か続けて出たことで対応の仕方が分かった」と語ってくれた選手もいました。

先発ピッチャーがピンチを迎えた際、シーズン中ならベンチが我慢する場面でも、短期決戦なら相手に流れを渡さないために早め早めの継投に入るのか。チャンスの場面で打てていないバッターに打順が回った際、信じて送り出すのか、代打を送るのか。143試合の中でその試合を落としても取り返せるレギュラーシーズンと、一発勝負に近い短期決戦では一試合の重みが違うため、よりシビアな采配が求められます。また選手の側にも、なぜこの采配なのかを的確に理解してプレーすることが求められます。裏を返せば短期決戦の経験の有無は大きな差になります。

今回選出された選手の中には（チームの成績なので本人の責任ではありませんが）クライマックスに出たことがない人もいます。井端監督は現役時代、このシビアな短期決戦を、国際試合を含め経験しています。自身の経験を惜しみなく伝えて選手一人一人が本来の力を発揮できるよう導いてもらいたいです。

今大会は、各国MLBの中心選手が参加します。世界が本気です。史上最も過酷な状況で井端監督がどんな采配をみせるのか。きっと一試合ごとに「何が相手に一番嫌がられるか」を基準にありとあらゆる作戦を繰り出してくることでしょう。それに応えてプレーする選手の中からいかに早く「WBC男」が出てくるか。想像するだけでワクワクします。

ローンデポ・パークで再び侍ジャパンがトロフィーを高々と掲げることを信じています。

【第1回は「あまりにも守備が巧くて「ファインプレーに見えない」…侍ジャパン「井端監督」球史に残る名ショートの真骨頂」】

村上和宏（むらかみ・かずひろ）

フリーアナウンサー。1967年、広島県出身。専修大学法学部卒業後、91年に東海ラジオ放送入社。制作局アナウンサーとして、主にスポーツ実況を担当。2025年の退社まで、プロ野球をメインに多くの番組制作に携わった。

デイリー新潮編集部