視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する娯楽番組ABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』

石田探偵による新コーナー『嗅いでよ！クサイ自慢決定戦』。番組には、全国から靴下や足をはじめ“臭い自慢”が続々と届いている。それならばと、全国各地の臭いにおいを嗅ぎまくり、一番臭いNo.１を決めることとなった。石田探偵と一緒に審査に当たるのは、「臭い靴下の臭いが大好き」という依頼で以前番組に出演したハタ・アリサさん。１人10点満点で、20点が最高得点となる。一番手は兵庫の男性（27）。綿棒で取った耳の裏の垢がブルーチーズのような臭さだというが、直接嗅いでみれば「生ごみのにおい」と石田探偵は悶絶する。だが、アリサさんは「パンチが足りない」と合計16点。続くハンディ扇風機から出てくる風のにおいは、臭いものの14点と伸びず。次は足臭さ自慢の３名が登場。すると、「強烈な“よっちゃんいか”」と豪語した足臭自慢の男性（28）が19点を獲得した。

さらに、広島の女性（31）が推薦する仕事仲間の男性は、頬を触った指だけが臭いという。実際、指も頬も臭くはないのだが、彼が頬を触った指を嗅ぐと「わぁ、臭い！」。しかも、左の頬は臭くないから不思議。だが得点は14.5点に終わる。最後は、福岡県の女性とその父親から。愛犬・黒プードルの梅子ちゃん（６歳）のウンチが猛烈に臭いとか。そこで、前日に出たウンチを嗅がせてもらうと…。果たして、「臭い自慢決定戦」の初代No.１に輝いたのは？！

3月6日（金）11時17分放送の「探偵！ナイトスクープ」は他にも、真栄田賢探偵が調査した『すね毛で体毛布団を作りたい！』、せいや探偵の『放課後ナイトスクープクラブ』など、様々な依頼を解決した。