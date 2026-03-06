イラン情勢が緊迫する中、中東・オマーン湾内に停泊していた日本関係の船舶付近に空からの落下物とみられるものが見つかり、船舶の一部が損傷しています。

金子国土交通相は6日朝の会見で、日本時間の4日午前7時半頃、オマーン湾内に停泊していた日本関係の船舶で空からの落下物とみられるものが見つかったと明らかにしました。

国土交通省によりますと、この船はペルシャ湾内に入ろうとしていたところホルムズ海峡が事実上の封鎖状態となったため入れず、海峡外側のオマーン湾で停泊していたということで、大きな音がして船員が見に行ったところ、船橋付近に破片のような物が複数落ちていたということです。

落下物の材質や大きさは明らかになっていませんが船の発電機の排気管にへこみが確認されています。

船員にケガはなく、航行に支障はないとしています。

また、海上保安庁によりますと。4日にオマーン湾で、GPSなど位置情報が不安定になる電波干渉が発生し付近を航行する日本船舶に航行警報で注意を呼びかけたということです。

金子国交相はそのほか、中東地域の日本人ツアー参加者に現時点で被害の情報は入っていないこと、周辺地域で一部の航空便が運航を再開していることも言及しました。