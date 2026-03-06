365日欠かさず木の枝を持ち帰るワンちゃん！全国のネコいぬたちの変わった“ブーム”を特集

ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。

3月6日（金）放送の同番組では、「命の最前線：ネコいぬ救急センター24時」などを紹介する。

【写真】一緒に学校へ行きたくて…ランドセルで見つかった健気なワンちゃん

今回のいぬコメンテーターはつるの剛士。

つるのと言えば同番組に出演するたびにウソのようなエピソードトークを披露しているが、はたして今回は？

◆ネコいぬのちょっと変わった“ブーム”

「日本列島ネコいぬニュース24時」のコーナーでは、全国のネコいぬたちから届いた、ちょっと変わった“ブーム”を特集する。

お散歩前や食後に喜びのダンスを披露するいぬや、365日欠かさず木の枝を持ち帰る「まき集め」が日課のワンちゃん。

さらに、深夜にカーテンフックを外しまくる困ったクセを持つネコや、大好きなお兄ちゃんと一緒に学校へ行きたくてランドセルに潜り込む健気ないぬの姿も。

ボールを守りたい一心でなぜかバックで歩いて運ぶ独特なクセを持つ子など、笑いと癒やしが盛りだくさんだ。

◆命の最前線：ネコいぬ救急センター24時

町の動物病院ではなかなか手がつけられない急な事故や病気、ネコいぬたちの命を救う都内の救急センターに密着。

食道にリンゴを詰まらせ窒息の危機に瀕したいぬの緊急内視鏡手術や、大あくびでアゴが外れてしまったネコを「テコの原理」で救う驚きの処置など、一分一秒を争う現場のリアルを追う。

また、15歳の高齢犬の治療を巡り、「何が最善なのか」と葛藤する家族と、その思いに寄り添う獣医師たちの姿。命の尊さと、家族の絆を深く見つめる。