「安野光雅の絵本」特集が掲載される『MOE』2026年4月号（白泉社）が2026年3月3日に発売された。

【写真】特別ふろく「安野光雅ふしぎなクリアファイル」

半世紀以上にわたって活躍した絵本作家の安野光雅。今号では生誕100年を記念して、豊かな発想力から生まれた『ふしぎなえ』『さかさま』『旅の絵本』などの代表作を一挙紹介。絵本出版当時の編集者をはじめ、関係者の貴重な証言などをもとに、日本を代表する絵本作家、安野光雅の魅力を解き明かす。

また東京・立川のPLAY! MUSEUMで2026年3月から開催される安野光雅展の見どころなど、最新情報もお届け。特別ふろくとして「安野光雅ふしぎなクリアファイル」が付属される。

そのほか丘の上のブランコにさまざまなものたちが訪れる詩情豊かな海外絵本『ブランコ』について、訳者の梨木香歩が魅力を語る特集。2026年3月17日（火）より東京・松屋銀座で開催の「くまのプーさん」展覧会をくわしく紹介する特集。過去最大規模の展覧会「成田美名子原画展」がついにフィナーレを迎えるなか、美麗な作品世界を紹介する特集なども掲載される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）