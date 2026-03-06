『中村佑介 READ 書籍カバー全集 2005-2025』（飛鳥新社）が3月10日（火）に発売される。

ベストセラー小説『夜は短し歩けよ乙女』『四畳半神話大系』（森見登美彦／角川文庫）や、『謎解きはディナーのあとで』（東川篤也／小学館）などのカバーイラストなどを手がけた中村佑介のカバー全集。関連イラストが140点収録されている。

『四畳半タイムマシンブルース』（森見登美彦／原案・上田誠／KADOKAWA）のイラストのメイキングや、他では見ることができないラフ、すべての作品解説も収録した一冊。ベストセラー作家・森見登美彦との初対談。『夜は短し歩けよ乙女』文庫版をセルフリメイクした描き下ろしイラストを使用し、金箔をほどこした豪華な表紙も。前作『PLAY』（飛鳥新社）と並べて飾れる同サイズとなっている。「中村佑介 装画の世界展」も開催中だ。

■プロフィール中村佑介1978年生まれ、兵庫県宝塚市出身。大阪芸術大学デザイン学科を卒業後フリーランスのイラストレーターに。ASIAN KUNG-FU GENERATION、さだまさしをはじめとしたCDジャケットや、「夜は短し歩けよ乙女」「謎解きはディナーのあとで」音楽の教科書などの書籍表紙、浅田飴のパッケージデザインなどが代表作。著書は累計24万部以上を記録中。

