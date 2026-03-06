【B1第24節 見どころ】横浜BCはクラブ初の横アリ開催…長崎とA東京による上位対決の行方は

3月7日から3月9日にかけて、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」のB1リーグ戦第24節が開催。『FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window2』による中断期間を終え、レギュラーシーズンは終盤戦に差し掛かる。

今節は「YOKOHAMA ARENA THE GAME」と題したビッグゲームが開催。今シーズンで創設15周年を迎えた横浜ビー・コルセアーズが、クラブ史上初めて横浜アリーナを舞台にレバンガ北海道を迎え撃つ2連戦だ。現在の順位は東地区8位の横浜BCに対し、北海道は同地区4位と地区優勝を狙える位置にいる。過去2シーズンの対戦でも北海道が4戦負けなしと上回っているが、横浜BCは1万人規模のホームアリーナで負けるわけにはいかない。

まずはリーグ2位の平均88.1得点を誇る北海道の攻撃力を軽減させることが勝利への大前提。日本代表シューターの富永啓生に対しては、須藤昂矢を中心にハードな守備を貫きたい。オフェンスでは、同じく日本代表の安藤誓哉がけん引役となれるか。須藤とともに神奈川県出身の兪龍海、地元クラブとの対戦となる前野幹太といった若手の奮起にも期待がかかる。

2月はわずか1勝にとどまった北海道は、ここからチームの真価が問われる。負傷離脱したケビン・ジョーンズの復帰が予定されており、今節から再び軌道に乗ることができるか。課題である失点の多さを改善できたかにも注目だ。

5連敗でバイウィークを迎えた大阪エヴェッサは、本拠地のおおきにアリーナ舞洲で巻き返しを図る2連戦。千葉ジェッツ相手に価値ある勝利をつかみたい。直近5試合では得点数がいずれも80点以下に低迷しているため、好守備からいいオフェンスを生みだす展開に持ち込めるかが重要になる。経験豊富な合田怜、鈴木達也のガード陣には、攻守にわたって流れを引き寄せるプレーに期待したい。

西地区5位の広島ドラゴンフライズはホームで越谷アルファーズと対戦する。チームは現在4連勝中。今節からは広島サンプラザホールで3連戦となり、地の利を生かして連勝をさらに伸ばしたい。激しいディフェンスを身上とする越谷に対し、持ち前の攻撃力を発揮して押しきれるか。220センチのカイ・ソットの高さに屈せず、クリストファー・スミス、ドウェイン・エバンス、コフィ・コーバーンらの得点源が着実にスコアを重ねたい。

2位と3勝差をつける西地区首位の長崎ヴェルカは、ハピネスアリーナでのホームゲーム。東地区2位のアルバルク東京との上位対決を迎える。試合の行方は、長崎の攻撃力が勝るか、それともA東京の守備力が上回るかの攻防戦となるだろう。長崎は韓国代表のイヒョンジュン、古巣対戦となる馬場雄大の活躍が期待されるなか、中断前の一戦ではスタンリー・ジョンソンが34得点をマーク。平均23.1得点と抜群の得点力を誇る背番号14が、A東京相手にも爆発なるか。

B1リーグ戦の第24節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。今週末はリーグの顔とも言える外国籍スター選手の記録達成が間近に迫っている。B1得点ランキング1位に君臨しているジャレット・カルバー（仙台89ERS）が、来日1年目ながら39試合の出場で990得点（1試合平均25.4得点）を記録しており、1000得点の節目が目前に。また、2年連続レギュラーシーズンMVPを受賞しているD.J・ニュービル（宇都宮ブレックス）は、来日6年目にして通算7人しか達成していない400回3P成功まで3としている。両選手とも無事に試合に出場できれば、あっさりと節目の記録を達成していきそうだ。

◆■B1第24節試合日程

・大阪エヴェッサ vs 千葉ジェッツ（＠おおきにアリーナ舞洲）



GAME1：3月7日（土）12時05分～ GAME2：3月8日（日）12時00分～

・秋田ノーザンハピネッツ vs アルティーリ千葉（＠ナイスアリーナ）



GAME1：3月7日（土）14時05分～ GAME2：3月8日（日）14時05分～

・広島ドラゴンフライズ vs 越谷アルファーズ（＠広島サンプラザホール）



GAME1：3月7日（土）14時05分～ GAME2：3月8日（日）14時05分～

・佐賀バルーナーズ vs 宇都宮ブレックス（＠SAGAアリーナ）



GAME1：3月7日（土）14時05分～ GAME2：3月8日（日）14時05分～

・茨城ロボッツ vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ（＠アダストリアみとアリーナ）



GAME1：3月7日（土）15時05分～ GAME2：3月8日（日）15時05分～

・群馬クレインサンダーズ vs 京都ハンナリーズ（＠オープンハウスアリーナ太田）



GAME1：3月7日（土）15時05分～ GAME2：3月8日（日）15時05分～

・シーホース三河 vs 富山グラウジーズ（＠スカイホール豊田）



GAME1：3月7日（土）15時05分～ GAME2：3月8日（日）15時05分～

・ファイティングイーグルス名古屋 vs 三遠ネオフェニックス（＠名古屋市枇杷島スポーツセンター）



GAME1：3月7日（土）15時35分～ GAME2：3月8日（日）15時35分～

・川崎ブレイブサンダース vs 滋賀レイクス（＠東急ドレッセとどろきアリーナ）



GAME1：3月7日（土）17時05分～ GAME2：3月8日（日）15時05分～

・横浜ビー・コルセアーズ vs レバンガ北海道（＠横浜アリーナ）



GAME1：3月7日（土）17時05分～ GAME2：3月8日（日）14時05分～

・長崎ヴェルカ vs アルバルク東京（＠ハピネスアリーナ）



GAME1：3月7日（土）17時05分～ GAME2：3月8日（日）17時05分～

・琉球ゴールデンキングス vs 島根スサノオマジック（＠沖縄サントリーアリーナ）



GAME1：3月7日（土）18時05分～ GAME2：3月8日（日）18時05分～

・サンロッカーズ渋谷 vs 仙台89ERS（＠青山学院記念館）



GAME1：3月8日（日）17時05分～ GAME2：3月9日（月）19時05分～