コミックス『箱の男』（白泉社）が3月5日（木）に発売された。

【画像】ダーク・サイコサスペンス『箱の男』試し読み

ある住宅街、一軒家の一室で、箱に入った男の死体が発見された。……さかのぼること十数年。「私のパパは箱の中に住んでいる」。5歳の少女・由美子の描いた絵が周囲の大人をざわつかせる。「箱の男」と暮らす由美子と母。だが、思春期を迎えるころから、様々な感情や疑問を抱くことになる。「箱に入っているのは誰なの？」そして、18歳を迎える由美子に明かされる衝撃の事実……。

コミックス化にあたりひろゆきは「箱の中でだけ男が生活してる家族の不自然さの伏線がきちんと回収されるミステリー映画のような読後感。」とコメント。

作者の都会は「幼い子どもにとって親の狂気は「日常」でしかない。箱に入った父と世話を焼く母。外から見れば「異常」な家族の、あまりに歪（いびつ）な愛を描きました。箱の男とは一体誰なのか。この家族の秘密を、あなたも覗き見しませんか？」とコメントした。

■著者プロフィール都会漫画家。奇妙なもの、面白いもの、かわいいものに目がない。著書に『憂鬱どうぶつ（株）』（秋田書店）、『3匹の大人ぶた』（KADOKAWA）、『会社がツライ』（マガジンハウス）他。X（旧Twitter）：@okameid

（文＝リアルサウンド ブック編集部）