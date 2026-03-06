サンリオが逆行高で３連騰と気を吐く、駆け込み権利取り狙いの買いと空売り筋のショートカバーで浮揚効果発現◇

サンリオ<8136.T>が軟調地合いに抗して３日続伸。グローバル展開するキャラクター戦略が奏功し、２月中旬に今期業績予想の大幅上方修正と配当増額、更に株式分割（５分割）を発表し、急反騰局面に移行した経緯がある。同月１６日ザラ場の６１７９円でいったん目先の天井を打ち調整局面に移行していたが、ここにきて再び買い板が厚くなってきている。３月末に向けて配当及び株式分割の権利取り、更に株主優待の確保を目的とした投資資金の流入が観測されている。



株式需給面からのアプローチでも同社株の優位性が意識される。年度末に向け高値圏に位置していた銘柄群に対しては、含み利益回収を狙った機関投資家の売りが波及しやすいが、同社株や任天堂<7974.T>などに代表されるＩＰ（知的財産）関連株は、既に安値圏に売り込まれていた銘柄が多い（損出しが終了している）ことで、売り圧力が乏しい。サンリオに関してはメリルリンチによる貸株市場を経由した空売りが急増していたことから、その買い戻しが浮揚力を与えている面もあるようだ。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS