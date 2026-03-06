ＣＲＡＶＩＡ<6573.T>が急騰している。５日の取引終了後に、人気の「ほっぺちゃん」のオリジナルシールについて追加販売を開始すると発表したことが好感されている。



同製品は、メモリーテックつくば（茨城県筑西市）のサン宝石事業部が展開する人気ＩＰキャラクター「ほっぺちゃん」を使用したオリジナルシール。ＣＲＡＶＩＡは今年１月に世界観を生かしたオリジナルシールの卸売販売を開始したが、テレビアニメ「ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～」の放送開始や、ＳＮＳを中心とした話題性の拡大を背景に商品需要が高まり、初回出荷分については短期間で完売となるなど人気化したことから、追加販売を行うとしている。



出所：MINKABU PRESS