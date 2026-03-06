Fujii Kazeが、本日3月6日に配信リリースされた『ワールド・ベースボール・クラシック』（WBC）史上初となるサウンドトラック『2026 World Baseball Classic』に参加していることが発表された。

本作品は、プロデューサーのタイニーがWBC公式ミュージックプロデューサーに就任し、ラテン界のプロデューサーであるアルバート・ハイプとホタ・ロサと共に手がけたもの。タイニーからFujiiにオファーがあり、収録曲「My Place」でのコラボが実現した。

Fujiiにとってアルバム以降、約半年ぶりの新曲となる本楽曲は、野球のスピリット、そして前回大会の優勝国である日本の功績を祝したものに仕上がっており、英語と日本語が混じり合う歌詞は、様々な文化が交差するWBCの世界観にも寄り添った一曲になっている。

