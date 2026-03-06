『サンリオキャラクターズ あかちゃんえほん シナモロール いろいろ ぱくっ』と『サンリオキャラクターズ あかちゃんえほん ポムポムプリン ぷりぷり ぎゅっ』（KADOKAWA）の2冊が3月4日（水）に同時発売された。

【画像】脳科学者監修のシナモロールとポムポムプリンの知育絵本

世代を超えて愛されるサンリオキャラクターズが、あかちゃん絵本に登場。第1弾は、シナモロールとポムポムプリンの2冊同時発売。脳科学者の瀧靖之先生を監修に迎え、それぞれ「色」と「言語（オノマトペ）」をテーマに、親子で楽しみながらあかちゃんの脳の発達を促す絵本となっている。

「オノマトペ」はあかちゃんの言葉の発達を促し、感情表現を豊かにし、想像力を養うといわれている。この絵本では、あかちゃんが発音しやすいパ行を中心としたオノマトペを、ポムポムプリンたちのかわいらしい動きで表現することで言葉の習得を促す。

刊行を記念して、X（Twitter）にて書籍のプレゼントキャンペーンが実施される。

X（Twitter）プレゼントキャンペーンについて■キャンペーン名『サンリオキャラクターズ あかちゃんえほん』発売記念キャンペーン

■プレゼント賞品『サンリオキャラクターズ あかちゃんえほん シナモロール いろいろ ぱくっ』1冊『サンリオキャラクターズ あかちゃんえほん ポムポムプリン ぷりぷり ぎゅっ』1冊の2冊セットを、抽選で5名様にプレゼント。

■応募方法①X（Twitter）にて「KADOKAWAさん@本の情報（@kadokawa_san）」をフォロー②応募要項を確認③対象ポストをRP

■応募締め切り2026年3月17日（火）23:59まで

■当選発表当選者へのみ2026年4月上旬ごろに、X（Twitter）のチャットにて「@kadokawa_san」よりお知らせ。※あらかじめチャットを受け取れるよう設定を。※ご当選の場合、チャットに記載の期日までに賞品送付先を専用フォームにてご登録いただく必要あり。かならず期日までにチャットをご確認を。

■注意事項※あらかじめご了承のうえご応募応募には、X（Twitter）への登録（無料）が必要。当選はおひとりにつき１口まで。以下の場合は、応募不可。・非公開アカウントの場合・ボット（bot）アカウントから応募した場合・当選発表以前に、応募ポスト（投稿）を削除した場合・当選発表以前に、公式アカウントのフォローを解除した場合・第三者の権利を侵害する内容および公序良俗に反する内容など、株式会社KADOKAWAで不適切と判断した内容が含まれる場合・応募に際し発生する通信料などは、お客様負担。・賞品の発送は2026年4月中旬を予定。発送先は日本国内に限る。・当選賞品を譲渡（転売、オークション出品含む）しないことが応募・当選の条件。譲渡が明らかになった場合、当選は取り消され賞品をお返しいただく可能性あり。・当キャンペーンは、株式会社KADOKAWAが主催。X（Twitter）およびX Corp.とは関係なし。・X（Twitter）および関連ツールの動作等の不測の障害により、当キャンペーンを予告なく変更・中止させていただく場合あり。・応募に際しご提供いただいた個人情報は、KADOKAWAのプライバシーポリシーの定めるところにより取り扱う。・応募に際しお客様に生じた損害等については、KADOKAWAに重過失のある場合を除き、KADOKAWAは一切賠償の責を負わないものとする。

■監修プロフィール瀧靖之（東北大学教授・脳科学者）医師。医学博士。東北大学大学院医学系研究科博士課程修了。東北大学スマート・エイジング学際重点研究センターセンター長、同大学加齢医学研究所教授。東北大学加齢医学研究所および東北メディカル・メガバンク機構で脳のMRI画像を用いたデータベースを作成し、脳の発達、加齢のメカニズムを明らかにする研究者として活躍。読影や解析をした脳MRIはこれまでに16万人にのぼる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）