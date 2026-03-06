映画『スペシャルズ』の公式SNSが更新。椎名桔平がゲスト出演する、3月6日放送の『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）のオフショットが公開され、注目を集めている。

■Snow Manがカラフルつなぎで集合！

公開された写真には、Snow Manのメンバーがスタジオセットの前に集まり、椎名を囲む姿が収められている。赤やオレンジ、ピンクといったカラフルなつなぎ衣装に身を包み、それぞれが個性あふれるポーズを披露している。

阿部亮平らが椎名を称えるように手を向けたほか、佐久間大介は手をピストルのように構え、渡辺翔太は『スペシャルズ』のメインポスタービジュアルと同じポーズを披露。宮舘涼太は映画主題歌「オドロウゼ！」のジャケット写真でも見せている、人差し指を天へ向けるポーズをしている。

また、投稿では放送内容もあわせて告知。「シンガポールで運試しSP」と題し、佐久間が“幻の激レア動物”を探す企画に挑戦することが明かされている。

貴重な集合ショットに、SNSでは「Snow Manは愛でできている」「明髪のなべふか良すぎる」「ラウールのビジュえぐい」「しょっぴースペシャルズのポーズだ」「翔太のそういうところが好き」「ご陽気ポーズのゆり組かわいい」といった声が寄せられている。

