亀梨和也主演ドラマ『ストーブリーグ』予告編映像＆アザーカット解禁！万年最下位プロ野球チームの再建に挑む

亀梨和也が主演を務めるドラマ『ストーブリーグ』より、予告編映像とアザーカットが解禁された。

■「これから始まるのは、命懸けの戦いです」

『ストーブリーグ』は、2019年に韓国SBSにて放送され、最高視聴率20.8パーセントを記録した同名ドラマのリメイク版。万年最下位のプロ野球チームの再建に挑む、野球未経験のGM（ゼネラルマネージャー）と球団運営フロント陣の奮闘が描かれる。

日本版では、亀梨和也が大胆な改革を推し進める球団の新GM、桜崎準役を務める。さらに、長濱ねる、野村萬斎、葉山奨之、梶原善、木村柾哉（INI）、板尾創路、勝地涼、剛力彩芽、吉田鋼太郎ら豪華キャストが集結。監督は、TVシリーズ＆劇場版『おっさんずラブ』を手掛けた瑠東東一郎。

解禁された予告編映像では、「これから始まるのは、命懸けの戦いです」という、球団GM桜崎準の決意を感じさせるセリフから幕を開ける。不正ドラフト、裏金疑惑、戦力外通告、年俸交渉、スター選手の闇。桜崎の改革の前に立ちはだかる数々の障壁が示唆される。そんななか、球団社長・根岸壮（野村萬斎）が「ドリームズを解散します」と宣言。万年最下位で赤字続きの球団に明るい未来は訪れるのか――。桜崎の手腕に注目が集まる。

アザーカットには、スタジアムを背に対峙する新GM・桜崎と、球団社長・根岸壮の姿が収められている。球団再建を推し進める桜崎と、チーム解散のために彼を利用しようとする根岸。思いの異なるふたりが見据える先に待ち受けるものとは？ これから始まる壮絶な球団改革と、その過程で巻き起こる攻防から目が離せない。

■番組情報

Lemino・WOWOW『ストーブリーグ』

03/28（土）13:00スタート（全8話）

監督：瑠東東一郎 松下敏也 塚田芽来

脚本：吉高寿男（「高」は、はしごだかが正式表記） 中村允俊

出演：亀梨和也 長濱ねる 葉山奨之 梶原善 木村柾哉（INI） ／ 板尾創路 勝地涼 甲本雅裕 剛力彩芽 ／ 吉田鋼太郎 ／ 野村萬斎 他

(C)FANY Studio

