嵐の新曲「Five」が3月4日にリリースされ、3月5日21時にはMVが解禁。公開直後から大きな反響が集まっている。

【画像＆動画】嵐「Five」MVサムネビジュアル・MV・メッセージ動画・ジャケット写真

■広い草原で距離を取りながら立つ嵐

公式SNSでは、MV解禁の告知とともにビジュアルを公開。広い草原でメンバー5人が大野智を中心に、それぞれ距離を取りながら立つ姿が収められている。

柔らかなカラーのジャケットを羽織ったスタイリングで、青空の下、カラフルなバスの前に並ぶ印象的な構図で、楽曲タイトル「Five」とともに嵐の名前が大きく配置されたデザインが目を引く。

このビジュアルはMVのサムネイルとして使用されており、本編の一部を切り取ったようなカットとなっている。

MVでは、バスの中や草原、ステージなどさまざまなシーンで5人が歌唱。肩を組みながら笑顔を見せる場面もあり、最後はバスの上に乗ったメンバーの後ろ姿がまっすぐな道を進んでいくカットで締めくくられている。

SNSでは「良すぎてヤバい」「ガチで泣ける」「５人揃って歌って踊ってるのを見るだけで幸せ」「史上最高のMV」「伝説のアイドル」「大好きな嵐がそこにいた」「空気感が愛おしくてたまらない」「最高すぎる」といった声が寄せられている。

■嵐「Five」MV

■嵐5人からのメッセージ動画

■嵐「Five」ジャケット写真