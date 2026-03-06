6日11時現在の日経平均株価は前日比189.03円（-0.34％）安の5万5089.03円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は417、値下がりは1136、変わらずは36と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は63.68円の押し下げでフジクラ <5803>がトップ。以下、アドテスト <6857>が42.78円、東エレク <8035>が40.11円、豊田通商 <8015>が21.86円、レーザーテク <6920>が17.11円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を44.12円押し上げている。次いでテルモ <4543>が21.93円、コナミＧ <9766>が14.21円、リクルート <6098>が12.33円、ソニーＧ <6758>が10.86円と続く。



業種別では33業種中8業種が値上がり。1位はサービスで、以下、情報・通信、その他製品、不動産と続く。値下がり上位には非鉄金属、鉱業、建設が並んでいる。



※11時0分12秒時点



株探ニュース

