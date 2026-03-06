「大和証券 Mリーグ2025-26」3月5日の第1試合、最終盤までトップ目に立っていた赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）を、オーラスの土壇場で悪夢のような結末が襲った。

【映像】まさかの結末に日吉、呆然の表情

場面は南4局1本場、供託2000点。浅見は3万6500点持ちのトップ目に立ち、2着目のEX風林火山・内川幸太郎（連盟）とは6500点差。3着目のBEAST X・下石戟（連盟）も2万9500点と僅差で続く三つ巴の接戦だった。浅見は配牌で1面子を確保しており、自らアガりきれば文句なしの逃げ切りトップという状況だった。

しかし、他者の勝負手が浅見を追い詰める。ラス目のセガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）が5巡目に中をポンして中・赤・ドラ2の満貫テンパイを入れれば、3着目の下石も6巡目にドラの6索を引き入れ、逆転を狙ったカン5索待ちでリーチを敢行した。

運命の9巡目。浅見は下石の現物である七万を選択して打ち出す。これが、三面張で構えていた浅井の当たり牌となった。実況の日吉辰哉（連盟）は、当初この打点を3900点と読み違え、放銃しても浅見のトップは揺るがないと実況。しかし、実際には赤牌が含まれる満貫・8000点の放銃だった。

この結果、浅見は内川に抜かれるどころか下石のスコアをわずか300点下回り、トップ目から一気に3着目へと転落。代わって、漁夫の利を得る形となった内川が逆転トップを手中に収めた。あまりのどんでん返しに、日吉は「あ、満貫だ！3900じゃない！ウソ！？満貫だって！」と絶叫。「まじ…こんなことあります？」と、放送席で呆然自失となった。解説の土田浩翔（最高位戦）も「浅見、3着に落ちちゃった…うわー、こんなどんでん返し…」と、その劇烈な幕切れに言葉を失った。

ファンからは「やっちまった」「これは痛恨」「事故現場」と悲鳴が上がり、「1から3は駄目よ！」「全員びっくりの展開」と、勝負の恐ろしさを象徴するような一局に驚愕するコメントが殺到した。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

