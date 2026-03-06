プロフィギュアスケーターでタレントの本田真凜（24）が4日、Instagramを更新。緊張したという舞台袖での様子を公開した投稿に、交際中のプロフィギュアスケーター・宇野昌磨（28）が反応した。

Instagramでは「正確な日時にお届けします宇野運送」とコメントし、宇野に抱えられたスケートリンクでの動画や躍動感のある2ショットなど、仲むつまじい様子を披露し話題になっていた本田。

本田真凜、舞台袖での様子を公開

4日は、自身がプロデュースするコスメブランド「Luarine」のブランド発表会に登壇したことを報告し、ホワイトコーデでポーズを決める最新ショットやサインを書く姿、会場の様子など複数の写真を披露。

「1番最後は ど緊張のワタクシ。試合前と同じウォームアップしてた笑」と、舞台袖で緊張をほぐしている動画を公開した。

この投稿に、宇野が"いいね！"をつけて反応。ファンからは、「わあ ついに!!」「透明感ってこういうことか」「ほんとにおめでとうございます！」など、様々なコメントが寄せられている。