ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > JR京浜東北線、宇都宮線、高崎線 運転を再開 JR京浜東北線、宇都宮線、高崎線 運転を再開 JR京浜東北線、宇都宮線、高崎線 運転を再開 2026年3月6日 11時3分 TBS NEWS DIG 写真拡大 JR東日本によりますと、JR浦和駅のホーム上確認のため、運転を見合わせていた京浜東北線、宇都宮線、高崎線は、いずれも午前11時ごろ運転を再開しました。