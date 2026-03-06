Photo: ギズモード・ジャパン

実用品もおしゃれがいいよね。

CP+で、ちょっとシックなブースを発見。オーストラリアのカメラ用品メーカー、URTHです。

で、トップ絵の写真ですが、何かわかりました？ 正解はホコリを吹き飛ばす道具、エアブロワーです。

なんだかめちゃくちゃかっこいいんですよ。ブロワーって、黒とか青とか黄とか赤とかが多いんですが、白はなかなか珍しいと思います。

URTHのクリーニングキットのひとつなんですが、そのほかにも

Photo: ギズモード・ジャパン

ダストブラシや、

Photo: ギズモード・ジャパン

レンズクリーニングスプレーがあります。これらは

Photo: ギズモード・ジャパン

このバッグに入っています。このバッグだけ見たら、カメラのクリーニングキットが入っているとは気付きませんね。希望小売価格は6,980円とのこと。

Photo: ギズモード・ジャパン

そのほかのグッズもシック

Photo: 三浦一紀

URTHは、レンズフィルターも発売しています。マグネット式になっているので、レンズ先端にベースキットを取り付けておけば、取り外しが簡単です。

Photo: 三浦一紀

最近このタイプのフィルター、流行ってますね。

バッグもありますし、

Photo: 三浦一紀

Photo: 三浦一紀

ストラップやキャップなどもあります。

Photo: 三浦一紀

どれも、いわゆるカメラグッズというよりは、ファッションアイテムっぽさがありますね。いかにもカメラグッズです！ というのも好きなんですが、こういうタイプもいいなぁ。

