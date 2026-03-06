これなーんだ？（ヒント：カメラグッズです）
実用品もおしゃれがいいよね。
CP+で、ちょっとシックなブースを発見。オーストラリアのカメラ用品メーカー、URTHです。
で、トップ絵の写真ですが、何かわかりました？ 正解はホコリを吹き飛ばす道具、エアブロワーです。
なんだかめちゃくちゃかっこいいんですよ。ブロワーって、黒とか青とか黄とか赤とかが多いんですが、白はなかなか珍しいと思います。
URTHのクリーニングキットのひとつなんですが、そのほかにも
ダストブラシや、
レンズクリーニングスプレーがあります。これらは
このバッグに入っています。このバッグだけ見たら、カメラのクリーニングキットが入っているとは気付きませんね。希望小売価格は6,980円とのこと。
そのほかのグッズもシック
URTHは、レンズフィルターも発売しています。マグネット式になっているので、レンズ先端にベースキットを取り付けておけば、取り外しが簡単です。
最近このタイプのフィルター、流行ってますね。
バッグもありますし、
ストラップやキャップなどもあります。
どれも、いわゆるカメラグッズというよりは、ファッションアイテムっぽさがありますね。いかにもカメラグッズです！ というのも好きなんですが、こういうタイプもいいなぁ。
