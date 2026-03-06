冴えない日々を送る「モブさん」 ある日、凶悪犯を追い詰めた現場で撃たれてしまう しかし次に目を覚ますとそこは…ドラマ『刑事、ふりだしに戻る』4月17日スタート 主演は濱田岳

冴えない日々を送る「モブさん」 ある日、凶悪犯を追い詰めた現場で撃たれてしまう しかし次に目を覚ますとそこは…ドラマ『刑事、ふりだしに戻る』4月17日スタート 主演は濱田岳