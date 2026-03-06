3日、『新しい学校のリーダーズ』のボーカル・SUZUKA（24）が自身のインスタグラムを更新。ファッション誌『GINZA』4月号の表紙で意外すぎる姿を披露した。

「『新しい学校のリーダーズ』のトレードマークであるセーラー服も着ていないし、チャームポイントとも言える眼鏡もかけていないSUZUKAさんの変身ぶりはまさに別人級。カラフルな花柄があしらわれたモードな衣装を着るだけでも大きなギャップなのですが、ヘアスタイルも普段は髪で隠れているおでこを出すという徹底したイメチェンでした。

同投稿のコメント欄には《言葉を失った》《ヤバすぎる》《かわいい》などといった驚きの声が多くあがりました」（スポーツ紙記者）

『新しい学校のリーダーズ』は高い歌唱力に加え、風変りなダンスで知られるグループ。’23年には第74回NHK紅白歌合戦に初出場し、紅組のトップバッターとして同グループの代表曲『オトナブルー』を披露した。

「SUZUKAさんは写真を撮られる際の表情やポージングなどが個性的なこともあって、同グループのメンバーの中でも特に奇抜な印象が強いです。ですが、彼女はもともと“アイドルユニット”出身であり、正統派なアイドルだった時代もあるんですよ」（グラビア雑誌編集者）

SUZUKAは姉と一緒に小学校入学前から歌手の清水翔太（36）も通っていたボーカル＆ダンススクールに通い、地元・大阪で『crash×beat』という9人組アイドルユニットを結成。

「当時の写真や映像を見ると、今のようなショートカットではなくロングだった時期もありました。また、衣装もアイドルそのもので、今の『新しい学校のリーダーズ』とはかけ離れたイメージですね」（前出・グラビア雑誌編集者、以下同）

SUZUKAが今の彼女の姿になったのは中学生のころ。

「’15年、中学2年生時に上京。現在の所属事務所であるアソビシステムに入り、今のビジュアルとなって『新しい学校のリーダーズ』としてデビューしたんです」

セーラー服は仮の姿か――。SUZUKAは“素”でも勝負できる。