第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の組み合わせ抽選会が６日、大阪市内で行われた。

史上４校目の春連覇を目指す横浜（神奈川）は、初戦の相手が神村学園に決まった。

横浜の小野舜友主将（３年）は「初戦が一番大事だと思いますし、初戦を勝たないと次はない。対戦相手も決まりましたし、自分の中では楽しみでもある。どれだけの力が出せるのか、個人的にはすごく楽しみです」と意気込んだ。

神村学園の印象に「すごく、いいチームだなと思いますし、甲子園でも名の知れた高校。全国的にもすごく強いトップのチーム。そういった高校さんと初戦から対戦できるのは、すごく楽しみです」と敬意を込めて、言った。

ブロックには花巻東、智弁学園、東洋大姫路、花咲徳栄など強豪がひしめく。だが小野は「ブロックというよりは、初戦しか見ていない。神村学園さんにどういう野球ができるかというのが一番大事。ブロックは正直、気にしていない。初戦にぶつけるという思いで、今はいます」と一戦必勝を誓った。

「出るからには、勝たないと意味がない。そのために横浜高校に入ってきた。そういった思いもしっかりと甲子園にぶつけたい」と小野。まずは初戦に全てを出し切る。