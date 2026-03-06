ミラノ・コルティナ五輪のフィギュア女子で金メダルのアリサ・リュウが、モデル姿を披露した。

日本時間６日までに自身のインスタグラムを更新し、表紙を務めた雑誌「Ｔｅｅｎ Ｖｏｇｕｅ」の撮影ショットをアップした。「ティーン・ヴォーグの撮影で個人的にお気に入り」という２枚を投稿。新緑のワンピース衣装でしゃがみ込む姿や、タピオカドリンクを飲みながらポーズを取った写真を見せた。

スケーターから一変し、おしゃれモデルに変身。コメント欄には「すごくクールで、同時にどこかシックな感じもする」「なんてことだ」と絶賛する声が。ネット上でも「Ｔｅｅｎ Ｖｏｇｕｅのアリサ・リュウ雰囲気変わるね」と驚く声もあがった。

アリサ・リュウといえば、１９８０年代に「ラ・セゾン」「六本木心中」「あゝ無情」などのヒット曲を連発した元歌手のアン・ルイスさん（６９）に似てるとネット上で話題に。「激似！」「若い頃のアン・ルイスに似てるよね」「私もずっ〜と思ってた。アン・ルイスの若い時にそっくりだなぁって…」と反響が寄せられている。