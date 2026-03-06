“休日はいつもパーカー”なら色の薄いジーンズははかないで！部屋着感をなくすパンツ選びのコツ【パパの服装「普通」化計画】

おしゃれを面倒くさがるパパと、ちょっとでもいいから服を着こなしてほしいママ…。



そんなパパママを救済するため、人気スタイリスト・吉村祥吾さんにダサい服装を「普通」に見せるコツを伝授してもらう。



今回のテーマは「パーカーの着こなし方」。

パーカーはダサく見えがち？

着心地も楽だし、工夫せずに着てもそれなりにおしゃれになる気がする…。そんな理由から、休日はいつもパーカーばかり着ているパパも少なくないのではないでしょうか。

しかし、スタイリストとして活動して分かったのは、パーカーはおしゃれに着こなすのが難しいアイテムということ。

それもそのはず、パーカーはもともとアスリートがウォームアップをする際や、控え選手が試合中にベンチで身体を冷やしにくいように考案されたものと言われています。

つまり、スポーツ由来のアイテムなのでカジュアルすぎて部屋着のように見えたり、子どもっぽい印象になるリスクがあるのです。

そこで、今回はパーカーを着てもダサくならず「普通」に見せるコツをお伝えしたいと思います。

上品なパンツを合わせる

まず、最も重要なのがパンツ選びです。パーカーのカジュアル感を軽減させるために、できるだけ品のいいパンツと合わせるのが基本になります。

おしゃれな人のなかには、ビジネスシーンではくようなスラックスと合わせる人もいます。しかし、はき心地が窮屈なので休日にリラックスしたいパパには不向き。

お勧めは「チノパン」と「濃紺のジーンズ」です。

どちらもカジュアルスタイルの定番アイテムで窮屈に感じませんし、適度に品があるのでパーカーを合わせても大人っぽい印象にまとめられます。

ただし、「夫の服装が微妙…ならパンツの「ダルダル裾」を直してみて！コストゼロで印象が見違えるロールアップ術」でもお伝えした通り、ダルダル裾は厳禁です。せっかく上品なパンツを合わせてもだらしなく見えてしまいます。

裾にたわみがでない「ハーフクッション」か、裾が靴の甲に当たって折り目が一つできるくらいの「ワンクッション」の長さにしてください。

ロールアップすれば手軽に調整できますが、3回以上巻き上げると厚みがでて変に見えてしまうので2巻きまで。3回以上巻かないと短く調整できない場合は裾上げしてください。

カーゴパンツと色落ちしたジーンズは避けて

続いて、なるべく避けてほしいのが「カーゴパンツ」と「色落ちしたジーンズ」です。

どちらもチノパンなどと同じメンズファッションの定番アイテムで、パーカーとの相性も悪くありません。

しかし、合わせる靴やサイズ感次第ではカジュアルすぎて子どもっぽく見える組み合わせです。おしゃれに自信がないパパは避けた方が安心でしょう。

特に、ジーンズは色次第で印象が変わります。濃いほど上品なので、水色に近くなるほど薄くなったらパーカーとは合わせないでください。

シャツの襟と裾を見せる

ただし、手持ちのパンツの種類が少なくてどうしてもはきたいパパもいるはずです。

そんな場合はパーカーの下にシャツを着てください。シャツの襟と裾をパーカーから少し見せるだけで、ほのかに上品な雰囲気に見せられます。

パーカー姿を鏡でチェックして子どもっぽく見えたら、ぜひ実践してみてください。

ジャストサイズを選ぶ

最後はサイズ選びについて。

着心地の快適さを優先して大きめサイズのパーカーを選んでしまうパパさんも多いです。だぼだぼだと子どもっぽくなるので「ジャストサイズ」を選びましょう。

目安は「袖」と「着丈」の長さです。

袖の先が手の甲の半分より長いとだぼだぼに見えます。手首から手の甲の半分くらいの位置に袖先がくるのがジャストサイズです。

着丈は裾の先がパンツの股上を隠してしまうほど長いとだぼだぼに見えます。股上の半分くらいの長さにくるパーカーを選ぶと普通に見せやすいです。

楽ちんで休日になるとつい手が伸びるパーカー。パンツ選びとサイズ感にさえ気をつければ、ダサく見えないのでぜひ意識してみてください。

吉村祥吾（よしむら・しょうご）

2015年から雑誌、広告、カタログ、タレントのスタイリングと幅広く活躍する人気スタイリスト。とくにメンズファッションに精通し、トレンドに流されず長い期間使える服選びや、誰でもまねしやすい着こなし方を提案している。