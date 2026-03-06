“パパの服ダサい！”と言われるのは色選びが原因？スタイリストが勧める「普通コーデの3原色」はベージュ・グレー・ネイビー

おしゃれを面倒くさがるパパと、ちょっとでもいいから服を着こなしてほしいママ…。



そんなパパママを救済するため、人気スタイリスト・吉村祥吾さんにダサい服装を「普通」に見せるコツを伝授してもらう。



今回のテーマは「色選び」。

休日はいつも同じ服装になりがちなパパの気持ちは良く分かります。ようやく一息つける日に何を着るか考えるのは面倒…。つい着慣れた服ばかり選んでしまいますよね。

ただ、ちょっとしたポイントを押さえるだけで「普通」の服装に見せることはできます。

特に、知っておくと便利なのが「色の選び方」について。

普通に見せやすい色やダサく見えがちな色を把握しておけば、服や靴の組み合わせに悩まなくなります。また、たとえパパがおしゃれに興味がなくても、ママが知っておけばアドバイスしてあげることもできます。

新しく服を買う際にも役立つので、パパもママもぜひ参考にしてください。

「普通コーデの3原色」

ということで、まずは「普通に見せやすい色」から。

おしゃれが苦手なパパに積極的に取り入れてほしいのがベージュ、グレー、ネイビーです。この3色の服であれば、よほどサイズ選びに失敗したり、変な靴を合わせない限りは「普通」に見せられます。

私もファッション誌などでベーシックな服装を提案する際に、モデルさんに着てもらうことも少なくありません。あまりに便利なので、「普通コーデの3原色」と呼んでいるくらいです。

考えてみれば、ベージュのチノパンにグレーのスウェット、ネイビーのジーンズとメンズファッションの定番アイテムもこの3色。ほとんどのお店で買えるのもお勧めする理由です。

トップスかパンツのどちらかに1色取り入れるだけでも普通に見せやすいですが、お勧めは2〜3色で組み合わせること。1色だけより普通っぽさが増して、どのアイテムをどう組み合わせてもダサく見えないはずです。

明るい原色は避けて！

一方、この「普通コーデの3原色」と反対に避けてほしいのが、赤、青、黄色などの明るい原色系アイテムです。

存在感が強く、上手に取り入れればセンスよく見せられるので差し色として使っているおしゃれさんはたくさんいます。

しかし、うまく着こなさないと変に目立ってしまうリスクもあります。自信がないパパは避けた方がいいでしょう。

ただし、春や夏はいろいろなお店で原色系アイテムが販売されますし、暖かくなると不思議と明るい色の服が着たくなるもの。

もし着用する場合は、先述の「普通コーデの3原色」と組み合わせるのがお勧めです。

全身を3色以内に

次に覚えておいてほしいのが「3色ルール」というもの。これは「服装を3色以内にする」という、古くから伝わるおしゃれのテクニックです。

3色以内だとおしゃれに見えるのに、4色以上になると途端に派手な印象になりがちです。おしゃれな人は色の相性などを計算して4色以上でもかっこよく見せられますが、自信のないパパは3色以内に抑えてください。

注意してほしいのは、服だけではなく帽子や靴などを含めて3色以内にするということ。

せっかく「普通コーデの3原色」で服を組み合わせても、靴と合わせて全身が4色以上になると派手に見えてしまうこともあります。

ロゴなどを除いたスニーカーのメインカラーを、トップスかパンツのどちらかと同系色にすると、全身で3色以内に収めやすいので意識してみてください。

ただし、「オールホワイト」と「オールブラック」のスニーカーは「3色ルール」の適用外。1色にカウントしませんので、服だけで3色を使っていたとしても派手な印象になりにくいです。

便利なアイテムなのでどちらか一足備えておくと重宝するはずです。

最終手段は「オールネイビー」

最後に、どうしてもおしゃれが面倒くさいというパパに、とっておきの裏技を紹介したいと思います。

それが「オールネイビーコーデ」。名前の通り、全身をネイビーのアイテムで統一すると、垢抜けて見せられます。

私も自分の服を選ぶ余裕がない時は全身をネイビーでまとめることが多い。

ただし、ネイビーのアイテムをたくさん持っておかないと同じ組み合わせばかりになってしまいます。「いつも同じ服を着ているパパ」という印象になるのを避けるため、服選びがどうしても面倒な日にとっておくといいかもしれません（笑）。

吉村祥吾（よしむら・しょうご）

2015年から雑誌、広告、カタログ、タレントのスタイリングと幅広く活躍する人気スタイリスト。とくにメンズファッションに精通し、トレンドに流されず長い期間使える服選びや、誰でもまねしやすい着こなし方を提案している。