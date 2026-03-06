膝の痛みは「お皿浮かし」マッサージで解消！膝の圧迫感を取り除き、軟骨のすり減りを予防する4つのエクササイズ

みなさんは自分の膝を観察したことはありますか？



両脚を正面から見て、膝のお皿の上の内側に深い横じわが2〜3本あったら膝周辺の筋肉が衰えているサインかもしれません。

「人は歩く時、体重の約5倍もの負荷が膝にかかっています。毎日酷使している膝は加齢と共に関節が変形したり、疲労の蓄積で痛みが出ることもあります。



一時的な痛みであれば安静にするのも良いですが、痛みが継続したり、ぶり返すようであれば、むしろ多少の痛みがあっても動かした方が炎症は早く治ります」





「膝が痛い」「水が溜まる」原因

こう話すのは柔道整復師でアスリートゴリラ鍼灸接骨院の高林孝光院長。「なぜ膝痛は起きるのか」「膝に水が溜まる原因は何か」を知れば、納得がいくと言います。トップアスリートを含む多くの患者の膝痛を根本から改善してきた、膝の「お皿エクササイズ」と膝周りを鍛える筋トレを高林院長に解説してもらいました。

膝痛にはさまざまな原因がありますが、圧倒的に多いのは「変形性膝関節症（へんけいせいしつかんせつしょう）」です。膝関節の軟骨がすり減ることによって痛みや腫れを起こす病気で、国内では膝痛の原因の約9割が変形性膝関節症だと言われています。

では、膝関節の軟骨がすり減るとなぜ痛みが出るのでしょう。

軟骨に神経は通っていないので、軟骨同士がこすれ合っても痛みは感じません。

膝関節の軟骨がすり減ると、摩耗粉という削れた軟骨のカスが出て、膝関節全体を包む関節包の内側にある「滑膜（かつまく）」に付着します。すると、滑膜の細胞から炎症性サイトカインという生理活性物質が分泌されます。

炎症性サイトカインは細菌やウイルスなどの異物を退治する役割を果たしていますが、摩耗粉も異物と認識して攻撃してしまいます。そのため、滑膜に炎症が起こって痛みが生じるのです。

さらに炎症によって滑膜の外側にある関節包が腫れると、中を満たしている“関節液”が増えます。これが「水が溜まる」という状態で、水が溜まると滑膜についている神経が外側に引っ張られるので痛みを感じます。

水を抜けば圧迫感が取れて痛みは和らぎますが、一度膨張した関節包は再び膨らみやすくなるので「水を抜くと膝痛がクセになる」と言うわけです。水を抜いたから膝痛が再発しやすくなるわけではないので、水が溜まって痛い時は我慢せずに抜きましょう。

お風呂の中で膝が楽に感じるのは水圧で外側から内側に圧迫されるからです。サポーターやテーピングで痛みが和らぐのも同じ理由です。

ここからは膝痛を改善する運動療法を紹介します。

まずは炎症を抑えるための「お皿エクササイズ」です。

炎症を抑える「お皿エクササイズ」

膝には2つの関節があります。

1つは、大腿骨（太ももの骨）と脛骨（すねの骨）の末端が結合する「膝関節」。

もう1つは、大腿骨と膝のお皿をつなぐ「膝蓋大腿関節（しつがいだいたいかんせつ）」です。

お皿は膝を曲げ伸ばしする時に筋肉の収縮と伸展に関わる滑車の役割を担っています。

そこで高林院長が注目したのは「膝蓋大腿関節」の動きです。

「膝が痛い人の多くは、ベッドに横になった時、脚をまっすぐ伸ばすことができません。脚を伸ばそうとすると膝のお皿が大腿骨を圧迫して痛みが出ていることがわかりました。

その様子を見て考案したのが『お皿エクササイズ』です。



3種類のストレッチで衰えてしまった太ももやお尻、ふくらはぎの筋肉を伸ばしてお皿を正しい位置に戻した上で、お皿を浮かせて圧迫感を取り除きます」

最初に行うのは太ももの裏を伸ばす「骨盤起こし」です。

【骨盤起こし】

（1）イスに浅く腰かけて両足を床につける

（2）お腹と太ももをつけて両手を太ももの裏に回してロックする

（3）イスからお尻を浮かせて太ももの裏を伸ばして10秒キープ

2つ目は「お尻伸ばし」。

【お尻伸ばし】

イスに座って片方の足をもう片方の太ももの上に乗せ、前傾して10秒キープ。左右行う

3つ目は「ふくらはぎ伸ばし」。

【ふくらはぎ伸ばし】

（1）床に座って片方の脚を真っすぐ伸ばして、もう片方の脚を曲げて太ももにあてる

（2）手で足の指を手前にひっぱり10秒キープ。左右行う

3種類のストレッチができたら、メインメニューの“お皿浮かし”です。

お皿と大腿骨の軟骨が圧迫し合わないようにお皿を浮かすマッサージです。

4方向へお皿を動かす

【膝のお皿浮かし】

（1）床に座って両脚を伸ばし、片方の膝のお皿の左右を両手の親指と人差し指で挟むように押さえる

（2）お皿を軽く上に浮かせながら左右に10秒間揺らす

（3）同様に上下に10秒間揺らす

（4）斜め方向（左下〜右上）に10秒間、（右下〜左上）に10秒間揺らす

（5）反対側も行う

脚を真っすぐ伸ばせない人は、膝裏を床から浮かしたままで大丈夫です。膝の力を抜いて、両方の膝で行いましょう。片側だけが痛くても、いずれ反対側も痛くなる可能性があるからです。

ストレッチとセットで1日1回、体が温まって筋肉や関節が柔らかくなっている風呂上りや外出する直前に行うのが理想です。

筋トレでお皿を安定

「お皿エクササイズ」で炎症が治まったら、筋トレやウォーキングでお皿の位置を安定させましょう。

膝の軟骨は関節包の中にある関節液から栄養や酸素を吸収しています。関節液は関節を動かすことで循環が促され、軟骨だけでなく靭帯や筋肉など膝全体を良好なコンディションに導いています。

今回は膝を伸ばす時に使う太ももの「内側広筋（ないそくこうきん）」を鍛える効果がある「脚上げ足首曲げ」を紹介します。

【脚上げ足首曲げ】

（1）イスに深く座り膝の真下にかかとがくるようにする

（2）片方の脚を床と平行に上げながら足首を前方に伸ばす

（3）足首を手前に曲げて指先が床と直角になったら10秒キープ

（4）左右交互に10〜30回繰り返す

右膝の激痛に悩んでいた現役ダンサーの女性は「お皿エクササイズ」と「脚上げ足首曲げ」を2週間ほど続けたところ、痛みは徐々に軽減し、約1カ月後には腫れが引き、水が溜まることもなくなったと言います。

「すり減った軟骨は同じ状態で復活することはありません。再生したとしてももともとあった『硝子軟骨（しょうしなんこつ）』ではなく、硬くて動きが悪い『繊維軟骨』です。

健康な膝を維持するためには動かすことが大事です。痛みが生じたら安静状態を続けるのではなく『お皿エクササイズ』をやってみてください。日々のセルフケアで膝痛を克服できるはずです」

高林孝光(たかばやし・たかみつ)

アスリートゴリラ鍼灸接骨院院長。1978年東京都生まれ。はり師・きゅう師・柔道整復師の資格をもつ。アスリートに最大限のパフォーマンスを発揮させる「運動機能評論家」。雪印メグミルクの「かんたん骨（コツ）体操」の考案・指導者。成長期応援サプリ「GPCワン」アンバサダー。主な著書に「ひざ痛がウソのように消える！ひざのお皿エクササイズ」（CEメディアハウス）、「足が速くなる解剖図鑑」（エクスナレッジ）、「身長は伸びる！」（自由国民社）などがある。