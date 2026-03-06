俳優谷原章介（53）が6日、メインキャスターを務めるフジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。自身が出演する新番組を告知するとともに、「サン！シャイン」が3月末で終了することを報告した。

番組終盤、佐々木恭子アナウンサーが「ここでお知らせです」と切り出すと、谷原は「3月29日、新しい番組『SUNDAYブレイク』がスタートいたします。私谷原とオズワルド伊藤さん、そして鈴木唯アナで日曜日の朝にその週を振り返ったり、来週からどのようにその週をすごしていけばいいのか、活力と元気をお届けしていきますのでどうかよろしくお願いします」と呼びかけた。

続けて佐々木アナが「そして『サン！シャイン』は3月29日をもって終了となります」と報告。「考えたらあと3週間、15回のオンエアとなりますね」と感慨深げに話すと、谷原は「この1年間、僕はもっと長くやりたいというつもりで、みんなもこの番組に全員で携わってきたんですけれども」と自身の思いをにじませつつ「あと15日間、後悔なく皆さまと朝を過ごさせていただきたいと思いますので、どうかどうか見守っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします」と頭を下げた。

佐々木アナが「心を込めてお届けしていきたいんですね」とうなずくと、谷原は「『サン！シャイン』らしく、このメンバーらしく、プレゼンターも頑張ってくれてますし、スペシャルキャスターのカズさんも頑張ってくれるし、みんなでお届けしたいと思いますので」と意気込み。カズレーザーに「『サン！シャイン』らしさをあと15回出していこうよ」と語りかけると、カズレーザーは「出していきましょう」と応じながら「それ以上に、日曜日の朝オズワルド伊藤さん遅刻しないかだけが心配です」と遅刻癖が知られる伊藤についてコメントし、スタジオの笑いを誘った。

この日、谷原がMCを務める生放送のニュース情報番組「SUNDAYブレイク」（日曜午前7時、初回のみ7時30分）が29日からスタートすることが同局から発表されていた。