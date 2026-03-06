グラビアアイドルでタレントの鈴木聖（たから、25）が6日、自身のインスタグラムを更新。パチンコ・パチスロ専門情報サイト「スロパチステーション」のライターでYouTubeチャンネル「すろぱちすてぇしょん」でも人気の、れんじろうと結婚したことを公表した。

「いつも応援してくださっている皆さまへ」とし、「私事ではありますが、このたびスロパチステーションのれんじろうさんと、結婚いたしましたことを報告させていただきます。急なご報告でびっくりさせてしまいごめんなさい」とつづった。

お相手に関しては「彼は変わらない優しさと明るさで、毎日たくさん笑わせてくれる人です。落ち込みがちだった私も、彼と出会ってから少しずつ前向きな気持ちを取り戻し、自然と元気でいられる時間が増えました。そばにいる人まで元気にしてくれる、そんな温かい人だと日々感じています」と紹介した。

さらに「ここまで歩んでこられたのは、支えてくださる皆さまのおかげです。本当に本当に感謝しています。これからは二人で支え合いながら、人生という台で幸せな当たりを積み重ねていきたいと思います。応援してくれる方がいる限りは活動も続けていくつもりでいるので、温かく見守っていただけたら嬉しいです」と心境を記した。

鈴木は千葉県出身。19年9月、「週刊SPA！」でグラビアデビュー。21年4月には初のデジタル写真集「週刊グラビアプレス×鈴木聖 デジタル写真集」を発売。22年11月には初のDVD「ヲタでも恋していいですか？」を発売。25年11月、1st写真集「Sanctus」発売。趣味はアニメ、マンガ、フィギュア収集、パチンコ、ゲーム。特技は陸上の棒高跳び。167センチ。血液型A。