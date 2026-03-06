紅茶もカレーも帝国の産物？　大英帝国の影響を解き明かす『盗まれた歴史』刊行

サトナム・サンゲラ著（工藤博海訳）『盗まれた歴史 大英帝国は私たちの世界をどう作ったか』（飛鳥新社）が2026年2月27日に発売された。

本書はイギリスで刊行されたサトナム・サンゲラ著『STOLEN HISTORY』の邦訳版。サトナム・サンゲラは『サンデー・タイムズ』紙のベストセラーとなった『Empireland』を手掛け、ベイリー・ギフォード賞（ノンフィクション部門）の候補作入りを果たし、2022年にはブリティッシュ・ブックアワード（Nibbies）でノンフィクション・ナラティブ部門の年間最優秀賞を受賞している。

「なぜ自分はここにいるのか？」ーー。移民二世である著者が自身のルーツをたどるなかで見えてきたのは、シャンプー、カレー、紅茶、コカ・コーラなど、私たちの身近なものの多くが“帝国”を起源としているという事実だったという。

イギリスの子どもたちに向けて語られた本書は、差別や収奪、歴史修正の問題をわかりやすく解説。「大英帝国とはいったい何だったのか？」「それほど大きな歴史的出来事だったのに、なぜ私たちはあまり知らない？」「私たちの博物館の展示品はみんな盗まれたもの？」「帝国は私たちの町や都市、地方をいかに形作ったか」といった全7章で構成される。

