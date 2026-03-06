『めがねうさぎ』『おばけのてんぷら』50周年　ぬいぐるみ付き限定セット登場

絵本作家・せなけいこのロングセラー絵本『めがねうさぎ』『おばけのてんぷら』の50周年を記念した特別ギフトボックス『めがねうさぎ50th 絵本とてんぷらころもつきおばけセット』（ポプラ社）が2026年3月4日に発売された。

モダンな作風で知られる画家の武井武雄氏に師事し、絵本の世界に入ったせなけいこ。2025年には『めがねうさぎ』が刊行50周年、2026年には『おばけのてんぷら』は刊行50周年を迎えた。50年前にたちまちベストセラーとなった「めがねうさぎ」シリーズは、全4巻で累計発行部数は260万部以上を記録している。

山でめがねをおとしてしまったうさこが、森のおくでたいくつしているおばけに出会う物語『めがねうさぎ』。そしてうさこのてんぷらのにおいに誘われたおばけとのかけあいが描かれる『おばけのてんぷら』。この2冊とともに脱がせられる天ぷらころもつきのおばけのぬいぐるみがセット商品として登場。

本セットに収録される上記2冊にはせなけいこのサインが印刷された、てのひらサイズの特別サイズ本。おばけのぬいぐるみは着用された天ぷらころもを脱がせることができる仕様となっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）