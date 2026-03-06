庄内の海上では、発達する低気圧の影響により、西よりの風が非常に強く、大しけとなるでしょう。７日昼前から夜のはじめ頃にかけて、西よりの暴風に、７日夕方から夜遅くにかけて、高波に警戒してください。

前線を伴った低気圧が日本海西部にあり、東へ進んでいます。この低気圧は、７日にかけて発達しながら日本海北部へ進むでしょう。また、７日には三陸沖で別の低気圧が発生し、北北東へ進む見込みです。

このため、庄内の海上を中心に、西よりの非常に強い風が吹き、大しけとなるでしょう。予想よりも低気圧が発達した場合は、庄内の陸上でも警報級の風となる可能性があります。





［風の予想］７日に予想される最大風速（最大瞬間風速）庄内 海上 ２０メートル （３０メートル）庄内 陸上 １５メートル （３０メートル）［波の予想］７日に予想される波の高さ６メートル［防災事項］庄内の海上では、７日昼前から夜のはじめ頃にかけて、西よりの暴風による交通障害や建物への被害に、７日夕方から夜遅くにかけて、高波による船舶や沿岸施設への被害に警戒してください。また、庄内の陸上でも西よりの強い風による交通障害や建物への被害に注意・警戒してください。

