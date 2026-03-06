◆ＷＢＣ １次ラウンドＣ組 チェコ―オーストラリア（６日・東京ドーム）

第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）のオーストラリア代表のニルソン監督が６日、チェコ戦を前に会見に臨んだ。侍ジャパンと同組のオーストラリア。５日は強敵・台湾を下し、同じスタメンで挑む。指揮官は「２３年に多くを学んだので、このチームには少しアドバンテージがあると思います。このグループは少し運動能力が高いと言えるでしょう。このチームにはまだ証明しなければならないことが多くあります。言ってみれば、このチームはまだ何も成し遂げていない」と気を引き締めた。

台湾戦では、０−０で迎えた５回無死一塁。オパーキンスが台湾の２番手右腕チェン・ポーユーから、右中間スタンドへ先制２ラン。２点リードで迎えた７回にもソロ本塁打で追加点。一発攻勢で強敵を下していた。

連勝へ向けてニルソン監督は「私は選手たちを信頼しています。選手たちを信じていますし、特に言うことはありません。彼らは競争者です。彼らは勝ちたいと思っていますし、今日はしっかり集中してくれると期待しています。とても良いプレーをしてくれると期待しています」と期待を込めた。