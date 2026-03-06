ホワイトハウスが投稿した映像/X/@WhiteHouse

（CNN）米ホワイトハウスがイラン国内へのミサイル攻撃の映像にゲーム「コール・オブ・デューティ」の映像を混ぜたSNS動画を投稿し、批判に直面している。

批判を受けているのは、「星条旗の厚意により」とのキャプションが付された約1分間のモンタージュ動画。イーロン・マスク氏のX（旧ツイッター）で3000万回あまり再生された。

コメント欄には驚きや面白がる声、嫌悪感が入り混じった反応が寄せられた。トランプ政権によって「コール・オブ・デューティ」の映像が別の目的に利用されたことに衝撃を受けたとの声が多かった。

退役軍人団体の創設者でトランプ氏を強く批判しているポール・リークホフ氏は、「彼らは戦争をビデオゲームだと思っている」とコメント。「不適切で幼稚であり、受け入れられない」と批判した。

全米黒人地位向上協会（NAACP）の元会長で、現在はハーバード大教授を務めるコーネル・ウィリアム・ブルックス氏は、「この『ビデオゲーム』から抜け落ちているのは、粉々に吹き飛ばされたイランの女子生徒や殺害された米兵の姿だ」と指摘した。

イラン国営メディアによると、米国とイスラエルによる最初の共同攻撃の際にイランの女子小学校で子ども少なくとも168人が死亡したとされるが、ホワイトハウスは米軍が女子小学校を攻撃したことを否定していない。クウェートでは、イランの攻撃により米兵6人が死亡した。