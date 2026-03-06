アピール合戦が続くシーズン開幕前、育成組でも宮崎春季キャンプで藤原がインパクトある投球を披露するなど多くの若鷹が羽ばたいている。そんな中で着実に復帰からのステップを踏んでいるのが内野海斗投手（２１）だ。２０２２年育成ドラフト４位で入団するも、長い間ケガに苦しんできた大型右腕。今年はケガなく宮崎春季キャンプもＢ組で鍛錬を積んだ。勝負の育成４年目へ臨む右腕の胸中に直撃した。

――今年ここまでの取り組みは

内野 今年は初めて春季キャンプをケガなく過ごせた。そこが自分の中で一番大きい。ケガをしてキャンプをできないというのが２年くらい続いていたので。

――今は痛いところもなく

内野 今は痛みなく投げれている。ここから（状態を）上げていかないといけない段階ではあるんですけど、今の段階でも去年よりも成長はできていると思う。周りがどんどん（キャンプで）Ａ組に行ったりすごい選手が多いんですけど、あまり焦りすぎずにやっていけたら。

――今一番重点的に取り組んでいることは

内野 バランスのいい投球フォーム。去年までは中継ぎだったんですけど、今年からは先発できるようにと言われているので。ケガせずにしっかり球数を投げていけるようなフォームを今は練習している。（リハビリ前とは）自分の感覚とは変わっている部分が多いので、前の感覚に戻すよりも今の感覚の中で新しいものを見つけていけるように。

――約２年のリハビリは長かった

内野 長かったですね。ずっと筑後にいて毎日同じ生活をしてたので。投げて「うわ今日も痛いわ」となって落ち込んで、また「いけるかも」となって「痛い」の繰り返しだった。今は痛いところなくできているだけでもいいかなと思える。しんどかったけど球団の人の紹介で治療に行って、その人とのつながりで岩崎さん（オリックス）たちと自主トレもできたので。無駄じゃなかったかなと。

――自主トレで学んだことは

内野 沖縄で岩崎さんや松山さん（中日）と。去年もやったんですけどその時は１週間ぐらいで、今年は３週間一緒にやらせてもらった。もっと良くなろうという姿というか、いろんな人を練習に呼んで新しい刺激を入れていて。そういう姿を見たら「あれだけ結果を残している人がそれだけ貪欲にやるならもっとやらないと」と思えた。そういう意味でもいい期間だったと思います。

――理想の投手像は

内野 自分の中で真っすぐが強い、速い投手がかっこいいなとずっと思っていたので。先発でも中継ぎになるにしても、先発で真っすぐがめちゃくちゃ強いっていうのはなかなか難しいですけど、そういう投手になりたい。

――もともとは捕手をやっていた

内野 中学校までなんですけど。捕手も面白くて僕はすごく好きだった。ただ、いろんな投手の球を捕ったり打席で見たりする中で受けてて面白かったのが、球が速い投手だったので。ワクワクするんですよね、見てる方も。そういう投手になりたいなと。

――投手志望に切り替わった瞬間は

内野 中学の時に硬式リーグの日本代表に捕手として選ばれて世界大会で米国に行った。その時にバッテリーを組んでいたのが今ヤクルトにいる西村瑠伊斗で。今は外野手ですけど中学の時はめっちゃいい投手だった。打席から見た米国の投手もすごい投手が多くて。そこでですね。「こんな球を投げれたらかっこいいな」と。そこで高校は投手をしたいなと思って、投手を始めるにはどこの高校がいいか探した。あのまま捕手をやってたらどうなっていたんだろうなとも思いますね。

――失礼な話だが、リハビリ期間で打者転向などはよぎらなかったか

内野 いや、いろいろ考えましたよ。なにをしても良くならない時期が長かったので「厳しいのかな」って。もう投げられなかったらどうしようってずっと考えていた。試合があれば必要以上に身体に目が向くことはないんですけど、リハビリだとそれしかすることがないので。そんな中でもリハビリコーチやトレーナーさんがサポートしてくれてなんとか持った。

――今季の目標は

内野 一番はケガなくというのが自分の中ではある。自分の中で掲げている「二軍で２０試合」とケガなくっていうところを目標にして。支配下は投げていく中で徐々に見えてくるものだと思う。まずは目の前のことというか、１日１日をしっかりやっていけたら。

☆うちの・かいと ２００４年７月２８日生まれ、福岡県福岡市出身。右投げ右打ち、投手。背番号１６１。身長１８７センチ、体重９３キロ。中学まで捕手を務め日本代表にも選出。高校は投手として武田高（広島）に進学。恵まれた体格からの力強い直球がスカウトの目に留まり、２０２２年育成ドラフト４位でホークスに入団した。入団後は腰椎分離症、右肩の炎症などで長いリハビリ期間を過ごし、昨年６月に実戦復帰を果たした。昨年は非公式戦で１８試合に登板し１勝１敗１セーブ、防御率４・５７。