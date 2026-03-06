【hololive SUPER EXPO 2026 Supported By BANDAI】 開催日時：3月6日・7日・8日 開場：9時/ 閉場18時（最終入場 17時） ※3日間ともに同時間 会場：幕張メッセ「国際展示場4-8ホール」 〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1 各日ともに入場券：6,600円

クレーネルは、3月6日より開催されているイベント「hololive SUPER EXPO 2026 Supported By BANDAI」にてスケールフィギュア「尾丸ポルカ」の原型を展示している。

ホロライブ5期生の尾丸ポルカさんをモデルに1/7スケールフィギュアが登場。イベント会場では原型が公開された。

サーカス団員らしい賑やかな台座やアグレッシブな造形となっている。スカートのひだの造形や台座のサーカスを彷彿とさせる小物も作り込まれている。

また、「ねぽらぼ」の雪花ラミィさん、桃鈴ねねさん、獅白ぼたんさん、尾丸ポルカさんのスケールフィギュア化企画が進行中。

(C) COVER