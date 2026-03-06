【hololive SUPER EXPO 2026 Supported By BANDAI】 開催日時：3月6日・7日・8日 開場：9時/ 閉場18時（最終入場 17時） ※3日間ともに同時間 会場：幕張メッセ「国際展示場4-8ホール」 〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1 各日ともに入場券：6,600円

マックスファクトリーは、3月6日より開催されているイベント「hololive SUPER EXPO 2026 Supported By BANDAI」にて「PLAMATEA 宝鐘マリン」の原型を展示している。

グッドスマイルカンパニーブースにてキャラクタープラモデル「PLAMATEA」シリーズの展示が実施されている。会場では「PLAMATEA 宝鐘マリン」の原型が初公開され、特徴的な海賊衣装などが再現されている。

また、「PLAMATEA 白銀ノエル」のデコマスなども展示されている。

