朝ドラ「ばけばけ」次週予告、4週ぶりに再登場した人物に喜び＆心配の声「激変していそう」「さよならは嫌」【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2026/03/06】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第110話が、3月6日に放送された。次週予告で再登場した人物に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「ばけばけ」錦織（吉沢亮）再登場で話題の次週予告
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
この日の放送では、トキがヘブンの子を出産。松野家は元気な男の子の誕生に喜び、幸せな空気に包まれる。トキとヘブンは戸籍が別々のままであったが、子どもが生まれたことをきっかけに、ヘブンは家族が同じ戸籍に入ることを考えるようになった。
本編終了後の第23週「ゴブサタ、ニシコオリサン。」の予告映像では、ヘブンが元同僚で友人の錦織友一（吉沢亮）のもとを訪れるシーンが登場。玄関先でヘブンが「ゴブサタ。ニシコオリサン」と声をかけ、錦織が「ご無沙汰しております」と返す。しかし、錦織は後ろ姿のみで、顔は映らない演出となっていた。
錦織の登場は、トキとヘブンが松江を離れた第19週「ワカレル、シマス。」（2月9日〜13日放送）以来、約4週ぶり。最後の登場となっていた第95話（2月13日放送）では、咳き込んで喀血する姿が描かれており、心配の声も上がっていた。今回の予告映像を受け、X（旧Twitter）では「錦織さん」がトレンド入り。視聴者からは「錦織さん！？」「来週は錦織さんターンか」「会えるの嬉しい」と喜ぶ声があった一方、「やっぱり元気なさそう」「胸がザワザワする」「ヘブンさんが驚いてるような顔に見えた」「大丈夫か…」「後ろ姿が弱々しい」「激変していそう」「さよならは嫌だよ」と心配する声も上がっている。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ばけばけ」錦織（吉沢亮）再登場で話題の次週予告
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
◆「ばけばけ」次週予告で再登場した人物に注目集まる
この日の放送では、トキがヘブンの子を出産。松野家は元気な男の子の誕生に喜び、幸せな空気に包まれる。トキとヘブンは戸籍が別々のままであったが、子どもが生まれたことをきっかけに、ヘブンは家族が同じ戸籍に入ることを考えるようになった。
本編終了後の第23週「ゴブサタ、ニシコオリサン。」の予告映像では、ヘブンが元同僚で友人の錦織友一（吉沢亮）のもとを訪れるシーンが登場。玄関先でヘブンが「ゴブサタ。ニシコオリサン」と声をかけ、錦織が「ご無沙汰しております」と返す。しかし、錦織は後ろ姿のみで、顔は映らない演出となっていた。
錦織の登場は、トキとヘブンが松江を離れた第19週「ワカレル、シマス。」（2月9日〜13日放送）以来、約4週ぶり。最後の登場となっていた第95話（2月13日放送）では、咳き込んで喀血する姿が描かれており、心配の声も上がっていた。今回の予告映像を受け、X（旧Twitter）では「錦織さん」がトレンド入り。視聴者からは「錦織さん！？」「来週は錦織さんターンか」「会えるの嬉しい」と喜ぶ声があった一方、「やっぱり元気なさそう」「胸がザワザワする」「ヘブンさんが驚いてるような顔に見えた」「大丈夫か…」「後ろ姿が弱々しい」「激変していそう」「さよならは嫌だよ」と心配する声も上がっている。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】