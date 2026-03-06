極厚豚肉で韓国気分「サムギョプサル風極厚豚カルビ焼肉定食」発売【松屋】

牛めし･定食チェーンの「松屋」は、3月10日(火)10時から、「サムギョプサル風極厚豚カルビ焼肉定食」を販売する。販売店舗は一部店舗を除く全国の松屋。価格は1,180円(税込)で持ち帰りも可能。

〈極厚塩豚カルビ肉をジューシーに焼き上げ、肉々しく旨味と甘みが広がる味わいに〉

「サムギョプサル風極厚豚カルビ焼肉定食」は、韓国の焼肉料理「サムギョプサル」を松屋の定食メニューとしてアレンジした新商品。しっかり焼き上げた極厚の塩豚カルビ肉は肉々しく、ほどよく柔らかい食感で、香ばしい豚肉の旨みとジューシーな脂身の甘みが広がる。ごま油の香りが食欲を刺激し、ごはんがすすむ逸品に仕上げた。

付け合わせには、にんにくや焼いた肉の旨味がしみ込むキムチ、厚切り肉に合う特製コチュジャンたれ、シャキシャキの青ネギを合わせている。

【画像を見る】「サムギョプサル風極厚豚カルビ焼肉定食」の画像を見る

〈商品概要〉

◆サムギョプサル風極厚豚カルビ焼肉定食

価格:1,180円(税込)

◆サムギョプサル風極厚豚カルビ焼肉

価格:1,080円(税込)

※持ち帰りも可能。持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要。

発売日:2026年3月10日(火)10時〜

販売店舗:一部店舗を除く全国の松屋