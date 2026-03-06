【トイライズ ガオファー(ルネVer.)】 予約期間：3月6日～5月17日23時59分 9月下旬 発売予定 価格：10,450円 タカラトミーモール限定商品

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、アクションフィギュア「トイライズ ガオファー(ルネVer.)」を9月下旬に発売する。タカラトミーモール限定で予約を受け付けており、価格は10,450円。

本製品は、OVA「勇者王ガオガイガーFINAL」より、「ルネ・カーディフ・獅子王」のカラーリングで表現された「ガオファー」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「トイライズ」で商品化したもの。

ファントムガオーからガオファーへ余剰パーツ無しで完全変形が可能で、アニメ設定に近いプロポーションを追求。全身に可動機構があり、様々なポージングが可能で、要所にはクリック関節を採用し、安定したポージングができる。

今回タカラトミーの公式通販サイト「タカラトミーモール」にて本製品の受注を開始しており、ピンクのカラーリングで表現された「ガオファー」や、別売りのトイライズシリーズと組み合わせることで、ルネVerの「ガオファイガー」を表現できる様子も確認できる。

(C) ＴＯＭＹ

(C)サンライズ

※画像は試作品の為、最終仕様と形状、カラーリングが異なる場合があります。