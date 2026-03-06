◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 韓国11ー4チェコ（5日、東京ドーム）

4本塁打で韓国の快勝となったこの試合。序盤は韓国への応援が圧倒的に多く聞かれましたが、徐々にチェコへの応援が増え始め、5回に反撃ののろしを上げたときには1塁側にいるファンからも拍手がおくられました。

元巨人のフルプ選手は「たくさんの人が応援してくれた。本当にうれしかった。でも、負けたことはすごく悔しい。前回は初めてで、何が何だか分かっていなかったけど、今回は僕たちは1つでも多く勝つことを目標にしている。だから、前回よりも悔しさは大きい」と試合後に語りました。

試合後、東京ドームのファンに一礼し、感謝の拍手をおくったチェコ代表。負けて悔しい思いはしましたが、より大きな拍手がファンから返されました。Netflixの試合配信で解説を務めた岩村明憲さんは「これがスポーツマンシップだなっていうのを大事なものとして収めておきたい」とチェコ代表の写真を撮影。「チェコの選手たちは一生懸命戦う。それが何点差であっても、ワンプレー、ワンプレーから伝わってくる。解説者としてはダメだと思うんですけど、そういう気持ちにさせてくれたチェコ代表に感謝ですよね」と口にしました。